“Mi próximo objetivo es el título mundial”

"Viejos son los trapos”, era la usual expresión utilizada por nuestros padres y abuelos cuando se encontraban en la necesidad de sostener que la edad no las convertía en personas con poca utilidad que había que descartar, como quien tira en el cajón aquellas telas ya inservibles. Y un claro ejemplo para graficar el dicho puede ser Ezequiel Maderna, el boxeador platense que aprovechó su oportunidad en el último tramo de su carrera y ahora buscará seguir haciendo historia.

A horas de ganar el título internacional semipesado (CMB) ante Karol Itauma en el mítico Wembley Arena de Londres, Ezequiel Maderna atendió en exclusiva a diario Hoy.

“Me preparé con mucha anticipación. Los últimos tres meses fueron de entrenar duro, no frené ni en las fiestas ni me tomé vacaciones. Tenía un objetivo claro: ganar el próximo combate en el exterior. Trabajar la parte física, mental y también cuidarse en la alimentación fueron las claves para encontrar mi mejor versión, por suerte se dio todo como queríamos”, explicó Maderna,

Del barrio Los Hornos, padre de familia, hincha de Gimnasia, callado y observador, aprovechó al máximo la última oportunidad en el oficio del peleador profesional, al noquear en cinco asaltos al británico Karol Itauma.

Consultado sobre el desenlace del combate, el púgil Tripero comentó: “Subí al ring con mucha confianza. Desde el momento que sonó la campana me sentí ganador. Ellos vieron mis últimas peleas y se quedaron con eso sumado a la diferencia de edad, estaban confiados de que su pupilo estrella me iba a superar. Pero se llevaron una gran sorpresa. Cuando le pegué el primer golpe me di cuenta que su cara cambió, que tenía la batalla ganada. Estoy acostumbrado a los combates fuertes. En el quinto round pude definir la pelea para la alegría de todos mis seres queridos”.

Soñar a lo grande

Maderna fue un gran buscador de oportunidades en el amateurismo. No tuvo suerte en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007 al perder con el mexicano Marcos Peribán, y menos aún en los Juegos Olímpicos de 2008 en Pekín, cuando sucumbió ante el norteamericano Shawn Estrada.

“Ahora me tomé unos días de descanso, pero el objetivo final es el campeonato del mundo. Este certamen internacional me abrió las puertas para el título mundial. Me tengo toda la confianza para lograrlo, me siento como un pibe de 20. Quiero hacer historia. Es el objetivo y tengo plena confianza de que lo voy a lograr. A fines de abril seguramente tengamos que hacer la defensa de este título”, sentenció el boxeador de 36 años.

Por último, Maderna le agradeció a su familia por el apoyo y también pidió mayor acompañamiento del municipio: “Quiero agradecer el apoyo incondicional de mi mujer, que siempre me alentaba a seguir entrenando y no bajar los brazos. Es una gran mujer y gran compañera. Siempre que voy a pelear afuera voy a representar al país y también a la ciudad. Debo reconocer que me molesta un poco el hecho de nunca haber recibido un apoyo, siempre hice todo a pulmón y desde abajo. Siempre representé a mi ciudad y la he dejado bien parada”, sentenció.