Mientras Carbonero la rompe, se acerca la fecha para la compra

En octubre de 2020 y tras la pandemia que detuvo el fútbol argentino por varios meses, el Lobo negoció en silencio durante varios días sobre el cierre del mercado de pases. Cuando se filtró el nombre de Johan Carbonero, sorprendió ante la incógnita que traía el joven colombiano que había debutado hacía poco en Once Caldas pero tuvo paso por las Selecciones Juveniles de Colombia.

Carbonero llegó a préstamo y después de varios días de trabajo por la Comisión Directiva entre trámites y permisos para arribar al país en medio de la pandemia, el colombiano a principios de octubre pasado tuvo su primer entrenamiento en Estancia Chica. Con la aprobación de Diego Armando Maradona y el conocimiento que tenían Sebastián Méndez y Adrián González por haber dirigido en Colombia, los dirigentes de Gimnasia se dieron cuenta en los primeros entrenamientos que la apuesta iba a resultar.

Así fue que el ex Once Caldas comenzó a ser importante para el cuerpo técnico y ya en el debut contra Patronato convirtió para dar el primer pantallazo de lo que sería en su llegada al Tripero. A partir de ahí se convirtió en una de las figuras del equipo metiendo goles y siendo titular indiscutido por el cuerpo ­técnico de Maradona y luego por Leandro Martini y Mariano Messera. A pesar del bajón futbolístico que tuvo en los últimos meses como así también a finales del año pasado cuando fue denunciado por acoso (la causa sigue en manos de la Justicia), el cafetero siempre fue importante para el equipo. Salvo por una lesión a principios de esta Liga, luego nunca salió del once.

Con la llegada de Néstor Gorosito, Carbonero volvió a tener un nivel excelente y fue creciendo partido a partido. En los últimos tres encuentros fue sumamente vital para Pipo, ya que ayudó al equipo con tres goles que significaron 7 de 9 puntos posibles. Lo cierto es que cada vez es más figura en el Mens Sana, pero no todo es color de rosa, ya que Johan está a préstamo hasta diciembre y la opción de compra por el 70% es de 2.200.000 dólares.

Ya en junio tuvo sondeos de Bélgica, Estados Unidos y México, pero la prioridad la tiene Gimnasia por lo firmado el año pasado; a pesar de esto, en calle 4 empiezan a pensar seriamente en hacer todo lo posible para pagar esa suma, que con una venta futura podría ser mucha más ganancia para las arcas Triperas.

Números de Carbonero

36 partidos jugados

9 goles

2 asistencias