Colón pierde un jugador clave para el duelo ante el Pincha

Colón volvió desde La Paternal a Santa Fe con las manos vacías, al perder contra Argentinos Juniors por un inapelable 3-1, por la fecha 17 de la Liga Profesional. El próximo rival de Estudiantes de La Plata sufrió en todo momento y el bálsamo que causó el gol de Rodrigo Aliendro duró poco. La expulsión del volante, que no podrá estar presente el próximo domingo 15.45 ante los de Zielinski, lo obligó a aguantar. Incluso, por esas cosas del fútbol, estuvo cerca de ponerse 2-1; pero Mauro Formica lo erró solo frente al arco. Esto le dio respiro al local, que lo quebró y luego liquidó. Ahora, con el Pincha en el horizonte más cercano, el Sabalero deberá retocar el equipo para volver a sumar de a tres. En este sentido, Eduardo Domínguez, DT de Colón, brindó una conferencia de prensa luego del partido y dijo: “Es un golpe fuerte, porque teníamos la ilusión de ganar en esta cancha. El tema es ver cómo nos levantamos, y vamos a necesitar de nuestra gente. Fue un partido malo en todas las líneas y me incluyo. No estuvimos lucidos. Tenemos que apuntar ahora al partido que viene, hay que levantarnos, pisar fuerte y hacer valer nuestra localía”.