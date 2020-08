Mientras el Lobo se pone a punto, Maradona quiere reforzar el ataque

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima La Plata se volvió a entrenar en Estancia Chica bajo las órdenes de Sebastián Méndez, Adrián González y el profe Hernán Castex. Los futbolistas se dividieron en dos turnos matutinos, a las 9 el primero y a las 11 el segundo.

Aunque todavía se espera la presencia de Diego Armando Maradona dirigiendo los entrenamientos del Lobo, el astro argentino trabaja desde casa. El home office del DT Albiazul tiene más que ver con el de Secretario Técnico del club, que con su rol de entrenador, y esto se debe a que fue llamando uno por uno a los jugadores con los que quería contar de cara a la próxima temporada.

La mayoría no se resistieron al llamado del mejor jugador de fútbol de la historia, como Jorge Broun, que en las últimas horas dijo: “Diego me llamó, hablábamos todo el tiempo y él me quería sí o sí. Estoy muy contento de seguir en el Lobo”. Otros, como el caso de Christian Cueva, decidieron priorizar lo económico.

Ahora, el cuerpo técnico de Maradona tiene en carpeta el nombre de un jugador colombiano que vendría a reforzar el puesto de volante ofensivo. No se logró convencer al peruano Cueva y tendrán que buscar una segunda opción.

Por eso, en la lista que acercó Sebastián Méndez con el aval de Diego, apareció el apellido Londoño, de nombre Kevin. El jugador nacido en Colombia quedó libre de Once Caldas y desde Gimnasia apuntan a incorporarlo en este mercado de pases. Sin embargo, según le informaron desde la dirigencia del Lobo al diario Hoy, aún no hubo negociaciones formales con el mediocampista.