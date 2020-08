El fútbol argentino, con fecha estimada para su regreso

Los diferentes clubes de la Liga Profesional del fútbol argentino regresaron a los entrenamientos hace más de una semana, de cara a lo que será el reinicio de la competencia oficial. En un primer lugar, River, Boca, Racing, Defensa y Justicia, y Tigre volverán a su participación a la Copa Libertadores el 17 de septiembre.

Por esto, los directivos de la AFA y del nuevo certamen que reemplazará a la Superliga comienzan a pensar en la posible fecha para el regreso del campeonato en la Argentina.

Según trascendió, la intención es que la Liga Profesional de Fútbol se inicie el fin de semana del 25 de septiembre, aunque esto todavía no fue confirmado: “Estoy muy contento por cómo se está dando el proceso de entrenamientos. Los jugadores respetan el protocolo. Está la idea de volver a jugar a fines de septiembre. Pero la realidad es que no sabemos cuándo vamos a poder volver a entrenar colectivamente y no podemos hacer futurología”, aseguró Claudio Tapia en América.

A pesar de esto, los directivos ya tendrían en mente el nuevo formato del torneo. Los equipos se dividirían en seis grupos diferentes, con dos partidos entre cada rival y una fecha de clásicos.

Los dos primeros de cada grupo clasificarían a la próxima instancia, en la cual habría dos zonas de seis equipos. Por último, los que queden en la primera posición de esta etapa definirían el título en una final a partido único, con estadio neutral.