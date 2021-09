Mientras los socios de Estudiantes esperan una definición, se siguen expresando los hinchas del fútbol argentino

Al mismo tiempo que los clubes de la Liga Profesional definen los detalles con sus socios e hinchas, y los del ascenso se encuentran a la espera de certezas, el DNU del Gobierno todavía no sale y hay dudas con los protocolos. Desde Estudiantes, según informaron a diario Hoy, aún no comunicarán a sus socios la modalidad por la cual podrán canjear sus entradas y de qué manera se van a distribuir. El argumento que dieron a este multimedio tiene que ver con la falta de definiciones en las reglamentaciones finales de parte del ente organizador del campeonato y también del Gobierno. No obstante, la idea de la dirigencia Albirroja es distribuir un 80% mediante ranking, 15% a través de sorteo y un 5% para socios del interior. Además, los que vayan al partido con Rosario Central de la próxima semana no podrán ir ante Atlético Tucumán (próximo partido de local), para así dejarles el lugar a los que no asistieron al primer compromiso.

El Hirschi podrá albergar a poco más de 15.000 personas y, si bien en el Pincha hay alrededor de 14.000 abonados, los que no lo son también ingresarán al ranking. Es por esto que hay cierto descontento por parte del grupo que quedará afuera en el primer partido que tiene el equipo de local.

¿Qué opinan los hinchas?

En la cuenta regresiva al regreso del público a los estadios, El Clásico volvió a recorrer las calles para seguir dándole voz a los fanáticos que esperan que se resuelva la decisión del Gobierno nacional y la AFA de pedir un test de antígenos o PCR negativo para entrar a la cancha, en caso de no tener aplicada la vacuna contra la Covid-19. Los dichos de Matías Lammens, ministro de Turismo y Deporte, asegurando que para ingresar a la cancha habría que comprobar estar vacunado con al menos una dosis contra el coronavirus generó un revuelo importante.

“Si se llega a confirmar que es obligatorio un testeo, me parece que se tiene que hacer cargo el club”, dijo Matías Asteazaran, hincha y socio de Estudiantes, y agregó: “Tienen que poner a disposición un centro de exámenes rápidos de Covid o PCR, porque el socio estuvo pagando la cuota durante todo este tiempo de pandemia. Ahora esto es responsabilidad de cada institución”.