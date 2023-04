Moto GP: el italiano Marco Bezzecchi triunfó en las Termas de Río Hondo

Una fiesta desató el Mooney VR46 Racing Team en el podio del autódromo internacional de Termas de Río Hondo. Una celebración histórica, por múltiples características: resultó la primera victoria de Marco Bezzecchi en Moto GP, pero también el estreno del equipo que comanda Valentino Rossi en la categoría reina y el de Ducati en la Argentina. El podio lo completaron Johann Zarco y Álex Márquez.

De 24 años, el circuito santiagueño es un espacio agradable para el italiano, que siempre lleva dibujada una mueca de satisfacción: en 2018, cuando participaba en Moto3, ganó con KTM y aquel también fue su primer triunfo en la categoría de menor cilindrada del Gran Circo del motociclismo de velocidad. “Estoy muy feliz. Me desperté con una sensación extraña, no pensaba que podía ganar porque no soy muy bueno bajo la lluvia. Pero en los primeros metros disfrutaba todo, me sentí muy cómodo con la moto”, dijo Bezzecchi, que recibió en el podio una camiseta de la Selección Argentina autografiada por Lionel Messi.