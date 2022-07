Moyano confirmó que la semana que viene decidirán la fecha de elecciones en Independiente

En medio de la crisis institucional que atraviesa Independiente con la furia de sus hinchas contra la dirigencia actual y en el marco de un pedido de llamado a elecciones, el presidente Hugo Moyano confirmó que “la semana que viene se decidirá la fecha de elecciones".

Recordemos que ayer hubo incidentes afuera de la sede del club, con hinchas heridos de bala de goma por la Policía y se vivió un clima caliente como hace tiempo no se veía.

En este marco, la Aprevide, el organismo de seguridad en el deporte, modificó el horario y la cancha donde se jugará Independiente-Atlético Tucumán: será el domingo a las 11 de la mañana, en el estadio de Platense, y a puertas cerradas. Los hinchas y socios no podrán asistir.

"No vamos a apelar, la semana que viene se decidirá la fecha de elecciones. Los que fueron a la Justicia fueron ellos, no nosotros, y la Junta Electoral fue la que comprobó que no estaban en condiciones de participar", declaró hoy Moyano.

"Las imágenes fueron lamentables y demuestran claramente las intenciones que tiene un sector de Independiente, de deteriorar a la conducción del club, sin esperar que se den las elecciones como corresponde", agregó.