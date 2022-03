Murió el “Chango” Cárdenas, autor del gol más importante en la historia de Racing

En la medianoche de este miércoles, Juan Carlos Cárdenas, conocido como el "Chango", murió a los 76 años según comunicó Racing Club desde sus redes sociales oficiales. Con la Academia, el "Chango", convirtió el gol que le otorgó la posibilidad de coronarse campeón de la Intercontinental 1967.

El "Chango", con un zurdazo en el Estadio Centenario de Montevideo, se convirtió en héroe ante el Celtic de Escocia en aquella histórica definición. "Ese gol nos cambió la vida a todos. Yo no le pegaba fuerte, le pegaba con precisión. No sé si se me habrá levantado, pero le di de lleno con todo el empeine", había confesado tiempo atrás.

"Estamos muy tristes. Lamentamos comunicar el fallecimiento de Juan Carlos "El Chango" Cárdenas, autor del gol más importante de nuestra historia. Racing Club abraza a todos sus familiares y amigos", comunicaron desde la cuenta oficial de Racing.