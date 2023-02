NBA: LeBron James brilló y quedó cerca de un nuevo récord

El Rey lideró el duelo en una nueva victoria de los Lakers. LeBron James brilló en el mítico estadio Madison Square Garden, donde marcó un triple-doble de 28 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias para el triunfo de Los Ángeles Lakers ante New York Knicks.

De esta forma, quedó a escasos números de alcanzar el récord histórico de ser el nuevo máximo anotador en la historia de la NBA: tan solo 89 puntos lo separan de los 38.387 de Kareem Abdul-Jabbar, el actual dueño de la marca. Además, LeBron se colocó como el cuarto máximo asistidor en la historia de la NBA con 10.336, superando a Steve Nash que tiene 10.335.

El alero al finalizar el partido fue consultado acerca del récord que rompió y del que está por romper. “No llegué a estas alturas en mi carrera pensando en récords o en cuántos puntos iba a anotar. Simplemente juego del modo correcto”, dijo James. “Mi postura en el partido de cada noche solo es la de ser una triple amenaza, con puntos, rebotes y asistencias. También quiero defender y quizás con eso las cosas resulten”, agregó.

“Es solo cuestión de tiempo para superar el récord. No se está volviendo más pesado porque lo voy a hacer. No me iré a ninguna parte, estaré en esta liga al menos unos años más, así que lo haré. No es nada molesto. Simplemente salgo y juego”, dijo el astro.