NBA: sin Campazzo, Denver volvió a perder

La franquicia de Colorado, Denver Nuggets, cayó por 119-116 en el tiempo extra ante Cleveland Cavaliers, en el marco de una nueva jornada de la fase regular de la NBA.

En el partido disputado en el estadio Quicken Loans Arena de la ciudad de Cleveland, el base argentino no tuvo participación y no ingresó al campo de juego en ningún momento. El entrenador Michael Malone aún no le garantiza ser un jugador de recambio fijo y Campazzo espera volver a ganarse la confianza.

En el desarrollo del juego, ambos equipos fueron dignos rivales con un nivel muy parejo que llevó a la finalización del tiempo reglamentario con la igualdad en 107. La figura de los Nuggets volvió a ser el MVP del año pasado, el serbio Nikola Jokic, con 32 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias. Por su parte, en los Cavaliers brilló Lauri Markkanen, con 31 tantos y 10 rebotes, secundado por Evan Mobley (27 y 11 respectivamente).

Con este resultado, Denver Nuggets quedó con un registro de 42 triunfos y 29 derrotas, lo que lo ubica en el sexto lugar de la tabla de la Conferencia Oeste, y Cleveland, por su lado, quedó con 40 y 30 siendo también el sexto en la Conferencia Este.

Golden State aguardará por Stephen Curry

La gran estrella de los Warriors sufrió un esguince del ligamento del tobillo que encendió las alarmas de todos los fanáticos. Tras realizarse la resonancia magnética, finalmente se confirmó que, si bien no hay fractura, deberá someterse a una recuperación que lo alejará de las canchas por un tiempo.

Tras saber esa noticia, la gran incógnita era cuánto le demandaría la recuperación y si llegaría para disputar los playoffs. Para llevar tranquilidad, se dio a conocer la fecha tentativa para que el “Chef” pueda volver, y sería el 16 de abril, fecha en que comenzará la siguiente fase.