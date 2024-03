NBA: un jugador se desmayó en pleno partido

Los Oklahoma City Thunder lograron una importante victoria que los mantiene en lo más alto de la tabla, pero un suceso inesperado captó la atención de todos durante el partido. En el segundo cuarto, tras un tiempo muerto, uno de los jugadores se desplomó mientras se dirigía al banco de suplentes. Se trataba de Bismack Biyombo, de 31 años y origen congoleño.

Inmediatamente, sus compañeros y el personal médico intervinieron para asistirlo. Se preparó una silla de ruedas por si no podía levantarse por sus propios medios, pero afortunadamente no fue necesario. Con la ayuda de los médicos, Biyombo pudo reincorporarse y dirigirse al vestuario por sí mismo. Allí, se le realizaron chequeos médicos para descartar cualquier causa del desmayo, pero no se encontraron anomalías en esa revisión inicial.

Los próximos días serán de intensos estudios para el jugador, con el fin de descartar cualquier problema subyacente. El cuerpo médico confirmó que Biyombo se encontraba bien y que simplemente había sufrido un desmayo. A pesar de su recuperación, no regresó al juego por razones obvias. Sin embargo, al final del partido se acercó para celebrar la victoria de su equipo sobre los Portland Trail Blazers, con un marcador de 128 a 120.