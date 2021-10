No tuvo su mejor versión, pero se llevó un punto que suma

Argentina se llevó un buen punto de Asunción, tras igualar con Paraguay. Más allá de la igualdad, el equipo de Lionel Scaloni no tuvo su mejor versión y su rendimiento fue de mayor a menor. Sin embargo, el campeón de América se mantiene firme en las eliminatorias.

La Albiceleste comenzó de buena manera, generando varias chances en las que Joaquín Correa fue protagonista. Messi se mostró activo y el sector izquierdo del ataque, fue por dónde se elaboraron las jugadas. En defensa estuvo firme y no sufrió demasiado, ante un Paraguay que se tiró atrás.

Perdió ese envión y al no definir las tres ocasiones claras que tuvo, se fue apagando. Sin embargo, su rival nunca se le animó hasta el segundo tiempo. Argentina no estuvo fino y más allá de tener la pelota, estuvo muy impreciso. Paraguay apostó a ataques directos, que hicieron que le Dibu Martínez se convierta en figura con dos tapadas.

Los cambios de Scaloni acomodaron al equipo y los ingresos de Nico González, el Papu Gómez y Guido Rodríguez le dieron frescura. La Selección tuvo dos claras con los ingresados, pero no lo definió. Y en el final, casi lo pierde, de no ser por la mala puntería de Carlos González. De igual forma y más allá de no jugar bien, Argentina sigue firme en su sueño mundialista y ahora tendrá dos encuentros claves de local.