Novak Djokovic volvió a entrenarse en Australia y es investigado

La novela del presente del tenista número 1 del mundo en el país de Oceanía continúa sumando capítulos. Mientras aguarda la decisión del ministro de Inmigración sobre una posible cancelación de su visa y se entrena para el Australian Open, el serbio está siendo investigado por las autoridades australianas por una posible mentira en su declaración de entrada al país.

Según el diario The Sydney Morning Herald, Nole estaría siendo investigado debido a que, en la aduana, afirmó que no había realizado ningún viaje a otro país 14 días antes de su ingreso a Australia y no sería cierto.

En el documento, Djokovic marcó la casilla “no” en la parte donde le preguntaban si había realizado algún viaje en los 14 días previos de su visita al país austral. Hay que resaltar que, en su entrevista con el agente de aduanas, el serbio confirmó que la declaración fue completada por un agente de la federación de tenis de Australia, organizadores del Abierto.

Por el momento, Djokovic continúa entrenándose en las instalaciones del Australian Open, donde se mantiene enfocado en su participación en el torneo en el que irá en busca de ser el tenista con más títulos de Grand Slam en la historia.