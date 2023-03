Nuestra candidata La Optimista durmió a sus rivales de un viaje

Por GALOPóN

El teatro del turf del barrio Hipódromo, en el comienzo del otoño, abrió sus puertas para ofrecer un programa de 12 carreras, todas de características comunes. Por ello, por una cuestión de paridad en las chances, destacamos el Premio Wanna Dance (1.400 mts.). Para los seguidores y lectores de este diario no hubo sorpresas en su definición porque nuestra candidata La Optimista no dejó margen para que ello ocurriera, logrando cómodamente abandonar la ínfima categoría. En la sentencia hubo seis cuerpos de luz sobre Lively, que en vano la persiguió todo el recorrido. Tercera, a dos largos, arribó Ay Carmela, completando el podio.

El cotejo reservado para yeguas de 4 años que no hayan ganado contó con las nueve participantes a la hora de la verdad. Las pizarras marcaban una cierta paridad entre cinco competidoras, de tal forma que al cierre de las apuestas, fue ungida favorita Despegar Pack, prometiendo un sport de $3,95 sobre las chances de Lively ($4,95), Ay Carmela ($6,55) y, por fin, nuestra candidata La Optimista ($6,60). Trasladado el pleito a la pista, esta página no se equivocó en su elección porque La Optimista se alzó con un claro triunfo conducido con “manos de seda” por el jockey azuleño Elías Daniel Martínez. Así, la defensora de las sedas “Mi Pollito” concretó su primer éxito en cuatro presentaciones, empleando 1m26s 28/100 para los 1.400 metros.

Ordenada la suelta, La Optimista salió limpita de los partidores ganándole en el pique a Candy Surprise y Lively, escalonándose luego Ay Carmela, Despegar Pack, She’s Holy, Morena Girl, Vega Gloriosa y Petit Sen. De tal manera que formalizada la carrera la puntera estiró a cuerpo y medio la luz sobre Ay Carmela, Lively y She’s Holy, que se juntaban en su persecusión.

Así completaron la recta de enfrente y al zambullirse en el codo de la calle 41, la vanguardista corría con un cuerpo de ­diferencia sobre sus tres perseguidoras, a las que se les agregaba por los palos Morena Girl.

En la mitad de la curva, La Optimista mantenía a raya a Morena Girl, por los palos, y a Lively, quedando cerca Ay Carmela, She’s Holy y Despegar Pack. Al pisar la recta lo hizo mejor nuestra carta, sobre Lively que venía por afuera, quedando más abierta She’s Holy y por los palos Ay Carmela, por delante de Despegar Pack.

Faltando 250 metros La Optimista estiró ventajas que al cruzar el disco fue de seis cuerpos sobre Lively, quedando tercera Ay Carmela.

La ganadora se movió en 23s 91/100 para los primeros 400 metros, 47s 25/100 para los 800, y 1m13s 19/100 para los 1.200 metros.

Elías Martínez: “Salió cómoda adelante y se tornó inalcanzable”

Con la conducción de Elías Daniel Martínez La Optimista había ocupado dos veces el segundo sitial en carreras desarrolladas en este mismo hipódromo, siendo esta tercera vez la vencida. Tras concluir la competencia, el nombrado jinete afirmó: “Ni bien se abrieron las gateras y aprovechando el sorteo pegado a los palos, La Optimista salió cómoda adelante por eso no la contrarié, despreocupado de lo que ocurría detrás. Vino galopando y ya en la recta escapó para llegar al disco con muy buena acción”, para luego agregar el buen jockey azuleño que “me dejó muy buena impresión en esta distancia (1.400 metros) que nunca había corrido, como para ser optimista en su próxima gestión, ya entre ganadoras de una carrera”.

Finalmente, Elías Martínez sobre su actualidad comentó: “Estoy muy contento con mi presente profesional pues en este primer trimestre del año me ha ido muy bien compitiendo en los hipódromos de Palermo, San Isidro y La Plata, pero también compito en los circos hípicos de Azul y Tandil, lo cual me demanda un esfuerzo extra pero que lo hago con mucho gusto porque amo esta profesión, esperando que la suerte me acompañe en lo que resta de esta temporada 2023”.