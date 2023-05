Nuestra carta Forest Rimout, se alzó fácil con el hándicap

Por GALOPÓN

Martes de acción en el teatro del turf del barrio Hipódromo con doce carreras en cartelera. En la carrera central, el hándicap Fornara (1.000 mts.) la victoria fue para nuestra candidata Forest Rimout que en el final postergó, fácil, por dos cuerpos y medio a Jumpy Spring, mientras que tercera, a medio largo, culminó Armerina.

El cotejo, reservado para yeguas de cuatro años y más edad, ganadoras de tres o más carreras, no contó con Valiente Guaraní, Sepas Nunca, Miss Mora y Tremenda Sky por lo que fueron siete las participantes. El cierre de las apuestas mostró el favoritismo de Australian Dream con un sport de $2.75 sobre la chance de Forest Rimout ($3.00) y Armerina ($5.05); y ya en la pista, la nombrada Forest Rimout demostrando su buen presente se alzó con la victoria dando forma a su quinto éxito en seis salidas En la silla de la vencedora se lució el jockey Rodrigo Bascuñán, empleando 59s. clavados para los 1.000 metros de pista normal.

Ordenada la suelta, Jumpy Spring y Lorea picaron en un pie de igualdad, primereando al resto, de tal manera que al formalizarse la carrera Lorea corría con leve ventaja sobre Australian Dream, desempeñándose cerca Forest Rimout y Jumpy Spring.

De esa forma completaron la recta de enfrente y ya en el codo de la calle 41, apuró la favorita y pasó a enseñar el camino con medio cuerpo de luz sobre Lorea que se resistía, mientras que por afuera se acercaba amenazante Forest Rimout, escalonándose detrás Jumpy Spring y Armerina.

Promediando la curva, se estrecharon más las distancias entre las tres de adelante mientras que Armerina progresaba por afuera y Jumpy Spring buscaba un andarivel interior, en esa formación pisaron la recta, con la favorita intentando una disparada que no tuvo éxito, porque faltando 200 metros nuestra candidata la pasó como poste y siguió viaje triunfal hacia el disco que lo cruzó con dos largos y medio de ventaja sobre Jumpy Spring, que por medio cuerpo dejó tercera a Armerina, mientras que la favorita se quedaba sin podio en el final.

La ganadora se movió en 23s.59/100 los primeros 400 metros y 47s.90/100 para los 800 mts.

Say Much fue “mucho más” y dio espectáculo en la primera

En los papeles, la primera carrera - Premio “Charlier” (1.600 mts.)- se presentaba como una buena opción para romper el fuego de la reunión, que usualmente arranca con enfrentamientos de aburridos perdedores de cinco y seis años, los cuales además se ven las caras en forma repetida. Esta vez fue la excepción, porque no solo era un cotejo abierto para caballos de tres años que no hayan ganado, sino que estaba compuesto por un nutrido lote de trece competidores. A ello se sumaba el hecho que había cuatro o cinco ejemplares con firmes argumentos para alzarse con la victoria.

Reiteramos, eso en los “papeles”, porque trasladado el pleito a la pista, ninguno de los favoritos tuvo la más mínima oportunidad, porque el ganador fue el “out-sider” Say Much (pagó $58,00 a primero), que respondiendo a su nombre fue “mucho más” que sus rivales a los cuales humilló desde el pique a la raya, dejando a El Abrojo que llegó segundo, a diez cuerpos de diferencia. Como antecedente, el ganador, venía de debutar hace menos de un mes, arribando en el puesto 15 de Antropov a más de 20 cuerpos. Mejoró en grande de tal forma que no solo ganó sino que lo hizo en un gran tiempo de 1m.37s.15/100.

Tras la carrera su conductor el aprendiz Santiago Arias nos dijo que “era un caballo que le teníamos buen concepto, pero tuvo un tropiezo en su entrenamiento. Lo recuperamos para debutarlo, pero pagó mucho -y caro- el estreno, largo mal y nunca estuvo a la par, los terronazos lo achicaron. Ya para esta carrera (la de ayer) estaba mejor y la verdad respondió a lo que esperábamos de Say Much, ya que ganó floreando. Creo que va a ser un caballo más que regular”.