Domínguez: “Vamos a ir a buscar lo que queremos”

En la antesala del encuentro de mañana a las 19 ante Tacuary en Asunción del Paraguay por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana, Eduardo Do­mínguez habló en conferencia de prensa en la sala del Country Club de City Bell. “Llegamos bien al partido, recuperando a los jugadores para viajar. Benjamín (Rollheiser) ya se encuentra mucho mejor, así que mañana vamos a definir quiénes son los que juegan. Estoy contento porque todos se sintieron bien en el entrenamiento”, dijo con respecto al estado del grupo.

“Más allá de cómo llega el rival, tenemos que focalizarnos en hacer un gran partido con la motivación de que jugamos Copa y la gente que nos va a acompañar. Tenemos que ir a buscar lo que queremos, como lo hicimos en Bolivia y en Brasil, dependerá de nosotros si ellos se plantan más alto o más bajo. Hay que mejorar lo que venimos haciendo. A partir de ahí podemos encontrar las situaciones de gol, ser precisos, tener movilidad y buenas asociaciones en ataque. Cuando entremos a la cancha veremos qué propone Tacuary”, dijo con respecto al plan de juego que buscará ejercer Estudiantes.

Por último, el entrenador hizo una reflexión sobre las cargas físicas: “No tenemos el plantel de grandísimos equipos. A veces hay desinformación, porque los equipos in­ternacionales rotan mucho, lo que pasa que entran jugadores de Selección, acá son más notorias esas rotaciones. Vamos a ir a fondo hasta que haya que tomar una decisión. Mientras tanto, vamos con lo que creemos que es mejor para ese partido puntual. Si tenemos que competir en tres partidos seguidos con el mismo equipo lo haremos sin problemas, hasta que un jugador me lo diga que no puede estar. El jugador sabe cuándo está bien y cuándo no. Les damos la oportunidad de entender que somos un grupo. No necesitamos que todos jueguen 90 minutos. Es parte de la nueva dinámica que tiene el fútbol de hoy”.

Estudiantes tendrá hoy su último ensayo en City Bell y luego emprenderá el viaje hacia Asunción para el encuentro frente a Tacuary.

Rollheiser respondió bien y será parte del viaje a Paraguay

El plantel de Estudiantes de La Plata se volvió a entrenar ayer en el Country Club de City Bell de cara al compromiso de mañana por la tarde ante Tacuary. En esa línea, el entrenador albirrojo, Eduardo Domínguez, dispuso de un ensayo de fútbol formal en donde probó el equipo para mañana. Al mismo tiempo, exigió a Benjamín Rollheiser quien arrastraba una molestia desde el fin de semana y estaba en duda para el duelo copero.

El exjugador de River había sufrido una molestia en su cuádriceps durante el partido ante Banfield, por la Liga Profesional, y debió salir antes de tiempo. Hasta la mañana de ayer era duda, pero luego de haber sido probado más allá de que no entrenó a la par del grupo, la respuesta fue buena y será parte de la delegación que viajará a Paraguay para el partido de Copa Sudamericana.

Respecto a esto, Domínguez dijo: “Una posibilidad es el ingreso de Zuqui, Franco (Zapiola), los dos puntas y la otra con Matías (Godoy). Viendo la evolución de Benjamín (Rollheiser) veremos quién es el que sale al campo de juego”.

Por otro lado, la otra variante que se perfila es la del regreso de Fernando Zuqui en lugar de José Sosa en el mediocampo. El resto del equipo se mantendría respecto del que viene de ganar ante el Taladro en Uno. Mariano Andújar será el arquero, Godoy, Núñez, Lollo, Romero y Benedetti los defensores; Fernando Zuqui, Jorge Rodríguez y Santiago Ascacibar los mediocampistas, mientras que los delanteros serían Benjamín Rollheiser y Mauro Boselli.

La racha que intentará mantener el Pincha

Estudiantes lleva 12 partidos sin perder con nueve triunfos y tres empates. Solo perdió un encuentro desde que arribó Eduardo Domínguez y mañana intentará manter la racha positiva.

Ante la consulta de los buenos números que suma el equipo, Domínguez respondió: “Las estadísticas no ganan ni pierden. Sí tengo en claro la solidez del equipo, tanto ofensivamente como defensivamente, la búsqueda siempre va a ser la misma aunque nos pueda costar o el rival nos quiera trabar el juego. Ahí tendremos que encontrar la soluciones. Queremos provocar constantemente que el rival haga algo diferente para generarnos daño. Yo creo que venimos bien, siempre hay cosas para mejorar, el margen es muy amplio. No tenemos que dejar que todas estas cuestiones nos hagan pensar que somos imbatibles”.