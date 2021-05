Operación Zárate: un llamado que no fue y una relación que lo acerca al Pincha

En los últimos días, El Clásico adelantó que en Estudiantes se mencionó el nombre y apellido de Mauro Zárate para reforzar el equipo de Ricardo Zielinski pensando en la próxima temporada, donde el Pincha querrá volver a ser protagonista del certamen local y clasificar a las competencias internacionales del 2022.



En ese sentido, tal cual informó este matutino y aunque algunos dirigentes de la institución no lo reconozcan, el apellido de Zárate fue mencionado en las reuniones que se dio entre la Secretaría Técnica y el cuerpo técnico del Ruso en el Country Club de City Bell.

Los directivos del Pincha sabían que el delantero con pasado en Vélez Sarsfield y de presente en Boca Juniors no renovaría su vínculo contractual con el Xeneize y, no solo eso, sino que rescindiría su contrato de forma unilateral por una cláusula que figuraba en el mismo. Su vínculo lo ligaba al club hasta diciembre de este año, sin embargo ya se despidió del plantel, del cuerpo técnico y de Juan Román Riquelme.



A partir de allí, comenzaron a averiguar las intenciones del jugador y las chances concretas de que vista la camiseta Albirroja. No obstante, aún no hubo llamados formales entre el futbolista y la dirigencia del Pincha, aunque sí hay una buena relación entre el representante de Mauro y varios directivos importantes de Estudiantes de La Plata. Juan Sebastián Verón todavía no levantó el teléfono, pero no se descarta que lo haga en los próximos días, una vez que Zárate se haya desligado oficialmente de Boca.