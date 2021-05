Grieta entre los vacunados y no vacunados

Con la intención de regresar paulatinamente a lo que recordamos como la “vieja normalidad” y de recuperar algo del color que habitualmente tiene un partido de NBA, el Madison Square ­Garden diseñó un nuevo sistema de ubicaciones en el estadio, adaptado a la situación sanitaria de Estados Unidos. Y la primera prueba fue en el primer juego entre New York Knicks y Atlanta Hawks. De esta manera, luego de una temporada regular sin espectadores, el MSG le dio la bienvenida a cerca de 15 mil fanáticos, en lo que ya se convirtió en el evento bajo techo más grande del estado de Nueva York desde el comienzo de la pandemia.



¿Cómo fue el sistema de ubicaciones? Se destinó más del 50% del estadio a fanáticos de los Knicks que ya se encuentren vacunados contra el coronavirus, pero sin negarle la entrada a aquellos que aún no lo hayan hecho o que no tengan completo el plan de vacunación, es decir con las dos dosis en el caso de ser necesario.



Así, a la hora de comprar los tickets, quienes fueron al estadio o quienes estén interesados en acudir a los próximos juegos en el MSG, pueden optar por el “sector vacunados” o el “sector no vacunados”.



Al llegar al estadio, cada espectador debe tener en su celular un comprobante que indique que ya tiene la vacuna y que ­cumple con todos los requisitos previamente explicados. Además, en dicho sector, no es necesario el distanciamiento ni el uso de barbijos.



Quienes aún no tengan su vacuna, a la hora de ingresar deben presentar una prueba de antígenos negativa o un test PCR negativo.



Con Campazzo, los Nuggets buscan igualar la serie



Luego de su primera temporada regular en la NBA, el jugador argentino afrontó junto a Denver Nuggets (3° en la Conferencia Oeste) su primer partido de playoffs y, si bien cerró con una buena actuación, su equipo terminó cayendo por 123 a 109, en el primer duelo de la serie ante Portland Trail Blazers (6°). El equipo del base argentino perdió la ventaja de la localía y buscaba igualar la llave en el segundo partido al cierre de esta edición.