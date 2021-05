En un hecho histórico para la ciudad, Tomás Etcheverry inicia su camino en la qualy

Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada, levantará su telón el domingo próximo. Sin embargo, en la jornada de ayer comenzó la valiosa clasificación con una nutrida participación nacional (debut con derrota para Leonardo Mayer y Guido Andreozzi). Quedan siete raquetas de nuestro país que intentarán ganar tres partidos para ingresar en el tan anhelado cuadro principal. El platense Tomás Etcheverry (225°, 21 años) tendrá un desafío especial y buscará dar el primer golpe contra el alemán Matthias Bachinger (245°) desde las 7:30. Es la primera vez en la historia que un tenista de la ciudad participa de un GS.



Cabe recordar que en el año 2020, Etcheverry se asentó en torneos de nivel Challenger e incluso disputó la final en Sibiu, Rumania, instancia en la que perdió contra el suizo Marc-Andrea Huesler.



Su regreso al circuito en esta temporada fue ni más ni menos que en Delray Beach, el torneo fetiche de Juan Martín del Potro. En febrero, dio batalla durante casi tres horas ante Albert Ramos Viñolas (46°) pero cayó en octavos de final del Córdoba Open. Además, “Tomy” viene de alcanzar las semifinales del Challenger de Biella, tras haber arrancado desde la clasificación.

Los hermanos Cerúndolo van por más

Juan Manuel Cerúndolo (146°, 19 años), protagonista de un crecimiento impactante en la temporada (comenzó en el puesto 341), ganador del ATP 250 de Córdoba y del Challenger de Roma, será el 30° favorito. En su primera qualy de Grand Slam, el porteño debutará ante otro argentino: Andrea Collarini (202°), de 29 años, que jugó 11 clasificaciones de Grand Slam y nunca pudo superarlas.



Francisco (116°, 22 años), hermano de Juan Manuel y finalista del último ATP de Buenos Aires, debutará como octavo preclasificado ante el dominicano Roberto Cid Subervi, 238° del mundo.

Otro choque argentino en la clasificación

Habrá otro duelo argentino en la primera ronda: será entre Sebastián Báez (183°, 20 años) y Marco Trungelliti (236°, 31 años). Báez, que llega a París en su mejor momento, en una temporada en la que ganó tres títulos en el Challenger Tour (Concepción, Santiago y Belgrado, hace algunos días), participará de una qualy de major por primera vez. A su vez, Trungelliti, que durante las últimas semanas lidió con una fascitis plantar, pasó la qualy en París tres veces: 2016, 2017 y 2018.



Por su parte, el rosarino Renzo Olivo (207°, 29 años) tendrá un espinoso rival en la primera ronda: Robin Haase (304°, de 34 años).

Mayer y Andreozzi, eliminados en el debut

El correntino Leonardo Mayer quedó eliminado de la primera ronda de la qualy y adelantó que analiza retirarse de la actividad.

El argentino, 157 del ranking, perdió frente al holandés Botic Van De Zandschulp, número 154 del mundo, por 6-2, 6-7 y 3-6, mientras que Guido Andreozzi (199°) cayó ante el ruso Román Safiullin por 4-6, 6-4 y 6-1.



“Puede ser que este sea mi último torneo. Estoy cansado de correr, de jugar, de que la plata no alcance. Con el ranking que tengo no me alcanza para traer ni siquiera a un entrenador”, aseguró el correntino en la conferencia de prensa posterior al encuentro.



En el 2020, Mayer había logrado acceder a la tercera fase de la qualy de Roland Garros, mientras que la mejor participación del Yacaré en el torneo francés fue en 2019, cuando llegó a los octavos de final y fue eliminado por el suizo Roger Federer.