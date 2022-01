Otro año sin Enduro del Verano

La tradicional carrera que tiene lugar en la ciudad balnearia de Villa Gesell fue suspendida por segundo año consecutivo.

El organizador del evento, Rodrigo Allue, comentó los motivos por los cuales no se realizará la edición de este año: “Creemos que la pandemia todavia no terminó. Es difícil proyectar un evento de tal magnitud y de tal inversión, teniendo en cuenta que puede haber variables que no controlamos, entre ellas la pandemia y la económica”.

Al mismo tiempo que agregó: “Las empresas que siempre nos acompañan se están recuperando de la pandemia, y al no contar con la participación habitual de estas, se nos hacía muy difícil y muy costoso afrontar eso solamente desde la organización y para poder llevarlo a cabo”.

Las motos y los cuatriciclos deberán seguir esperando para competir en la carrera de características internacionales. La tradicional acción veraniega apunta a poder volver en 2023, pero desde la organización aseguraron que fomentarán nuevas carreras a disputar durante el año.