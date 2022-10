Palito Pereira se puede ir de Cambaceres

Defensores de Cambaceres atraviesa un momento delicado. Las grandes aspiraciones depositadas en Álvaro Pereira, a cargo del primer equipo, y el resultado que se dio el último martes, dejando al equipo de Ensenada, uno de los más importantes de la región, un año más en la Primera D Metropolitana, hacen que el uruguayo, principal responsable de este fracaso deportivo, quede en el ojo de la tormenta y con la posibilidad de dar un paso al costado.

Para el Rojo no alcanza pelear el campeonato, sumar puntos en la tabla anual, si no se puede salir de una divisional que es amateur y obliga a la Comisión Directiva, comandada por Cristian Comas, a tener que darle al plantel principal un dinero que luego no puede recuperar.

Este domingo comenzará el Reducido de la D buscando un boleto en la Copa Argentina, pero desgraciadamente eso no alcanza. Camba enfrentará a Central Ballester como visitante a las 15.30, por los cuartos de final.