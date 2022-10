San Carlos con el Reducido en la mira

Villa San Carlos empieza su camino en el Reducido de la Primera B Metropolitana, donde en los octavos de final tendrá que enfrentar, en un duelo a único partido, a Talleres de Remedios de Escalada, en el estadio Genacio Sálice de Berisso. Lo hará con la obligación de ganar, ya que, en caso de perder, quedará eliminado de la competencia y va a pasar un nuevo año en la tercera división más importante del fútbol argentino.

La historia ante el conjunto albirrojo va a comenzar mañana a las 15.10 y se podrá disfrutar a través de una plataforma de streaming.

El conjunto dirigido técnicamente por Miguel Ángel Restelli tuvo un año llamativo, ya que comenzó de forma irregular, aunque luego se acomodó y terminó con chances de ser campeón del Apertura, que finalmente ganó Comunicaciones. Ya en el Clausura la historia cambió, pero el final fue bueno y el Celeste sumó puntos que le permitieron terminar en los puestos de arriba, ingresando con tranquilidad al Reducido.

Restelli y compañía disputaron 32 encuentros a lo largo del 2022, con 13 victorias, nueve empates y 10 derrotas, una buena temporada que los dejó quintos en la tabla general, con 48 puntos, en la puerta a la clasificación a la próxima edición de la Copa Argentina.

Volviendo al partido ante Talleres, el Villero no tiene once confirmado, aunque se esperan algunas modificaciones en la formación inicial con respecto al equipo que enfrentó la última semana a Justo José Urquiza, entidad que perdió la categoría y retornó a la Primera C.

Finalmente, cabe marcar que hay terna arbitral confirmada, el árbitro principal será Edgardo Zamora, estará acompañado por José Mendoza y Arnaldo Melgarejo, mientras que el cuarto juez será Juan Cruz Robledo.

La última vez que San Carlos y los de Remedios de Escalada se vieron las caras fue victoria para el Celeste con un golazo olímpico de Lucas Licht, uno de los emblemas de este equipo que intentará luchar por el ascenso.

Actividad en la Liga

Este viernes habrá acción en la Liga Amateur Platense de Fútbol, donde ya hay un equipo que perdió la categoría, como es el caso de Comunidad Rural de Los Hornos, que el próximo año jugará en la Divisional B. Hoy, se van a enfrentar Curuzú Cuatiá contra el Centro Recreativo Infantil Barrio Aeropuerto (Criba).

Por otra parte, el domingo se jugará la sexta fecha, cuyo partido destacado será entre Alumni de Los Hornos y la Agrupación Deportiva Infantil Platense (Adip); en tanto que la Asociación Coronel Brandsen recibirá a la Comu.