Papelón de América: la final se retrasó por disturbios en la previa

Una mancha más para la Conmebol. Faltaban 20 minutos para el comienzo de la gran final de la Copa América y había más gente afuera del estadio que sentada en las plateas del Hard Rock. En un partido que se preveía complejo desde el punto de vista de la seguridad, tanto la Conmebol como las autoridades estaban avisados. Pero todo salió mal, como gran parte de este torneo organizado por la Confederación Sudamericana y Estados Unidos, el país anfitrión que en dos años albergará a la Copa del Mundo.

Miles de colombianos inundaron desde temprano las adyacencias del estadio ubicado en la zona de Miami Gardens. Acá no existen los anillos de seguridad para llegar hasta la puerta misma del Hard Rock. Algo habitual en cualquier cancha del deteriorado fútbol argentino. Por eso miles de personas, que no tenían el código QR en su celular, se agolparon contra los molinetes. Bastó una estampida para que cientos de hinchas pudieran ingresar sin tickets. La decisión de las fuerzas de seguridad, que no responden a la Conmebol, fue tajante. Cerraron las puertas dos horas antes.

Los mayores problemas se originaron con los hinchas colombianos, quienes quisieron entrar al estadio sin entradas. La Policía y personal de seguridad intervino y se produjeron empujones y momentos de alta tensión.

La seguridad del lugar se vio sobrepasada ante las corridas, escaramuzas y peleas que se tomaron los accesos.

Hubo desmayos, heridos y la organización se vio obligada a cerrar las puertas del campo de juego, quedando un gran número de fanáticos con entradas fuera del escenario.

A partir de allí comenzaron los retrasos. En principio, la postergación fue por media hora, pero finalmente, la definición del torneo de selecciones más antiguo del mundo arranca a las 21:15. En total, fueron 75 minutos de retraso por la pésima organización de la Confederación Sudamericana de Fútbol. “El partido está parado hasta que se retiren los hinchas que no tienen entradas”, expresó el oficial del seguridad del estadio.

Mac Allister y Nico González estuvieron pendientes de sus familiares que no podían entrar al estadio. La madre de Alexis Mac Allister relató que el jugador de la Selección Argentina tuvo que dejar el vestuario para asistir a su familia y que pueda ingresar al estadio. “Fue inhumano”, reveló Silvina Riela a TyC Sports durante los incidentes ocurridos en la previa a la final de la Copa América.

“Estaba preocupado y nos llamó en todo momento para conocer cómo estábamos, y nos dijo que se iba a quedar en la puerta del acceso hasta que pudiéramos ingresar”, manifestó. Además, agregó: “Nos dimos un abrazo cuando nos encontramos y lo dejamos para que vaya a jugar y ganar este partido”.

Junto a la madre de Mac Allister se la vio a Ailén Cova, novia del futbolista de Liverpool, quien tras los incidentes utilizaba un inhalador afectada por el asma que padece. “Pensé que no se iba a jugar, porque era imposible si los jugadores tenían que ocuparse de resolver esto”, sentenció la madre de Alexis.

Las imágenes mostraron que el delantero de Fiorentina estuvo junto a Mac Allister en uno de los accesos al estadio Hard Rock de Miami para intentar asistir a sus familiares en medio del caos. Ambos tenían las pecheras reglamentarias con las que deben permanecer antes de saltar al campo de juego.