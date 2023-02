Pellegrino será titular y buscará el gol ante Arsenal

Goles son amores. Por el momento, los dos delanteros que llegaron en el anterior mercado de pases no pudieron marcar. Uno es Mauro Méndez y el otro Mateo Pellegrino. Justamente el joven atacante, que se encuentra a préstamo de Vélez Sarsfield y que tuvo la oportunidad de ingresar en el complemento del partido ante Tigre por la primera fecha del torneo de la Liga Profesional, ahora tendrá la chance de ir de arranque en el compromiso de mañana frente a Arsenal en Sarandí. En este sentido, fue el delantero quien tomó los micrófonos de la sala de prensa Roberto Sbarra de City Bell y dialogó con los medios presentes en el Country Club.

—Teniendo en cuenta las prácticas, serías titular. ¿Cómo te sentís para el partido?

—Me siento muy bien para el partido del sábado, estoy preparado para jugar, tengo ganas e ilusión, pero al que le toque lo va a hacer muy bien.

—¿Cómo convivir con esa necesidad de poder marcar con esta camiseta?

—No me desespero por el gol, si bien tuve chances tampoco fueron muchas. Estoy tranquilo porque en algún momento va a llegar, hoy me centro en el presente.

—¿Con qué sistema de juego te gusta jugar más?

—Uno tiene que adaptarse al equipo. Venimos jugando con dos delanteros y me siento cómodo, no tengo preferencia por un sistema. Puedo jugar solo o en una doble punta. Me gusta el trabajo que estamos haciendo.

—¿Cuál es la idea que les transmite Abel Balbo?

—Desde el primer día se notaba que sabían lo que querían, son muy claros en los conceptos. Nos hacen saber lo que valemos y que tenemos un gran plantel que vemos todos los días en los entrenamientos. Estamos convencidos y eso nos transmite confianza.

—¿Qué pudieron ver de los errores ante Tigre y del próximo rival?

—Nosotros vemos videos muy seguidos, de las prácticas y los partidos, analizamos los errores que cometemos y las cosas que hacemos bien. Ante Tigre no hicimos un partido como para perderlo, obviamente que pudimos hacerlo mucho mejor. Cuando repasamos los videos nos dio más bronca todavía.

—¿Cuál es el objetivo para esta temporada?

—Iremos partido a partido. Si podemos pelear en los tres frentes, mejor. Ahora toca enfocarnos en el partido del torneo con Arsenal y después veremos. Pese a la desilusión del debut nos dijimos que no bajemos la cabeza porque no hicimos las cosas tan mal, no tenemos que enojarnos con nosotros mismos, pero sí queda la amargura por la derrota. No tengo dudas que vamos a levantar el sábado, porque el equipo está haciendo las cosas bien y se entrenó mejor esta semana que la anterior.