Pipo calentó el partido y en Junín estallaron

En medio de la conferencia de prensa pospartido contra Aldosivi, Néstor Gorosito habló sobre lo que había sido el trámite de los 90 minutos contra los de Leandro Somoza. Allí hizo énfasis algunas tácticas que tuvo el Tiburón para enfriar el partido y llevarse el punto valioso que consiguió en medio de la lucha por no descender, pero también el entrenador de Gimnasia tiró un palito para Israel Damonte que tuvo repercusión en la ciudad de Junín.

Mientras Pipo analizaba la igualdad, dijo: “El domingo vamos a tener un partido difícil, donde vamos a tener que estar mentalizados tres veces más que hoy. Donde se van a tirar, van a hacer tiempo, van a tirar la pelota afuera o van a desaparecer, y todas esas cosas no nos tienen que sacar del partido”. Estas declaraciones sin dudas no cayeron bien para los hinchas del Sarmiento y tampoco en el cuerpo técnico de Damonte, aunque todavía el entrenador no habló con la prensa, por lo que no hubo respuesta hasta el momento a lo de Gorosito, Pero sí los ­simpatizantes del Verde estuvieron respondiendo en las redes ­sociales.

Vale recordar que el último enfrentamiento fue hace meses en el Bosque, donde Sarmiento ganó 3-1 en un mal partido del Lobo y que esa derrota lo terminó dejando afuera de los cuartos de final de la Copa de la Liga porque venía de dos victorias consecutivas y después comenzó la otra racha positiva pero que no le terminó alcanzando para clasificar y a los de Damonte lo mismo porque luego de la victoria perdieron puntos. Además, hace poco en el triunfo del Kiwi a River en el Monumental también se puso en tela de juicio el poco tiempo neto de juego que hubo por parte del Verde y los hinchas y jugadores Millonarios también mostraron su enojo ante esa postura tomada por los visitantes que se llevaron tres puntos de oro.