Pipo Gorosito: "Estamos empezando a agarrar el funcionamiento"

Esta mañana, en Abasto, el entrenador albiazul habló en la previa del partido ante el conjunto juninense, con la prensa, destacando la idea de que van a salir a ganar, al igual que en todos los partidos, pero que no piensan en el descenso ya que se enfocan en mejorar día a día.

También confirmó que Maximiliano Coronel va a ingresar en lugar de Gastón Guiffrey y que Matías Melluso va a jugar con una férula en la mano debido a su lesión. "Es incómodo jugar así pero va a estar", aseguró.

Por el lado del equipo y sus objetivos, admitió que el "fútbol argentino es muy parejo a comparación de otros países" y que va a depender del rendimiento del equipo continuar escalando posiciones en la tabla. "Tenemos muy buenos jugadores", agregó.

En ese sentido, se mostró con bronca debido a que los demás equipos no confirman su once inicial antes de los partidos. "Es una desventaja no saber quién juega de un lado o del otro. El que pasa la información busca un beneficio personal e inconscientemente, del otro lado, perjudican a Gimnasia. Pasar mal la información es una ventaja para uno".

En referencia al equipo, afirmó que en los últimos partidos fue sólido, sobre todo ante Aldosivi, donde ganó por 3 a 1. "Prácticamente no nos crearon situaciones de gol, estamos empezando a agarrar el funcionamiento", dijo, aunque fue precavido y destacó que el equipo necesita generar más situaciones.