Juegos, comedia y clásicos en las series de la semana

EL JUEGO DEL CALAMAR

Seres asediados por deudas terminarán siendo las presas de multimillonarios aburridos, que entienden que en la matanza de estos podrán mínimamente justificar sus existencias.

Esta serie de origen surcoreano, con su particular mirada sobre la vida humana, las miserias y los límites, se ha convertido en una de las preferidas de Netflix.

ACAPULCO

Eugenio Derbez vive uno de sus mejores momentos profesionales, logrando lo que muchos desean. Así, se abre camino en el mercado americano con propuestas cinematográficas en las que demolió estereotipos.

Uno de sus grandes éxitos, Cómo ser un latin lover, es revisitado. Viajaremos a los años ochenta para conocer el pasado de Máximo, sus vínculos, sus miedos y deseos. Estos, con el correr del tiempo, lo posicionaron como el empleado número uno de un hotel en el cual los sueños de sus huéspedes pueden ser convertidos en realidad. Desde el próximo 8 de octubre en Apple TV+.

DOCTOR ZHIVAGO

En la obra maestra de Boris Pasternak, con guion del aclamado dramaturgo Andrew Davies (Orgullo y prejuicio, El diario de Bridget Jones, Otelo), la revolución y la guerra llevan a estar juntos al poeta y médico Yury Zhivago (Hans Matheson, The Tudors) y a la bella Lara (Keira Knightley, Pride & prejudice), su apasionada musa. Pero los dos son acechados: Yury por la culpa de engañar a su esposa y Lara por miedo a Komarovsky (Sam Neill, Jurassic Park), el poderoso hombre que la tendrá a cualquier costo. Llevada en varias oportunidades al cine ahora llega en exclusiva para la región por AcornTV.

SPIN OFF DE THE BOYS

Amazon Studios ordenó una nueva serie spin off de la multipremiada y celebrada The Boys, el subversivo drama de superhéroes nominado al Emmy de Sony Pictures Television que posee legión de fanáticos en todo el mundo. Esta serie, que llegará en breve, y ya se está comentando en redes sociales, todavía no tiene título se estrenará exclusivamente en Amazon Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo.

ESTOCOLMO ESTACIÓN CENTRAL

Una joven rumana llamada Lidia es atraída a Suecia con promesas de una vida mejor, pero una vez en el país nórdico es forzada a prostituirse. En busca de venganza, su camino se cruza con el oficial de Policía Ewert Grens, que persigue a un criminal peligroso. Miniserie de seis capítulos en el On Demand de Flow.

FREEKS

Disney+ anunció el inicio de grabaciones de Freeks, una nueva serie original de rock y misterio realizada en la Argentina. La nueva producción, que cuenta con canciones originales y presenta una trama atrapante, está protagonizada por Guido Pennelli, Julián Cerati, Alan Madanes, Pablo Turturiello y Gastón Vietto. Martín Deus y Maximiliano Gutiérrez son sus directores. Freeks llegará a Disney+ en 2022.