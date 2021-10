Con un extenso recorrido como dramaturgo y director de teatro, Ernesto Medela puso manos a la obra para hacerse cargo de una comedia innovadora llamada Academia de tiktokers, que llega hoy a la ciudad y cuya función será en 4 entre 51 y 53.

Durante una entrevista con este medio, el realizador se expresó sobre la puesta en escena.

—¿Bajo qué condiciones surge este proyecto de llevar una puesta sobre una temática de redes sociales hacia las tablas?

—Habíamos pensado en una historia totalmente distinta. Arrancamos presencial, después tuvimos que volver al Zoom y al pasar los meses y no había ninguna apertura desestimó. Este verano ya arrancamos de nuevo con otro elenco y otra obra.

—¿Qué dificultades y fortalezas encontraste en el camino?

—Al tener que construir una comedia y dado los tiempos y el saber que no todos los chicos estudiaron actuación, no me quedé en esa dificultad sino que construí un personaje que es algo muy difícil que lleva su tiempo. Decidí que era más efectivo que hicieran de ellos mismos, dentro de una trama que es una academia para tener presencia en la red que ellos manejan a full su red y es su lugar de popularidad. Conocerlos y ser el autor me ayudó a buscar situaciones divertidas y dinámicas donde pudieran dar lo mejor así ellos junto con el público puedan divertirse, la pasen bien y por suerte funciona genial.

—¿Cuál es tu mirada sobre la actualidad de la escena teatral?

—El teatro actualmente está viviendo una etapa de renacimiento que todos esperábamos al igual que poder llegar al ciento por ciento del aforo para que los productores no pierdan y se terminen de abrir las salas que faltan.

El teatro nació antes que el cristianismo y hasta acá ha sobrevivido a todo como las redes también en esta época.

Por ejemplo, en los cambios como el caso de las redes, el teatro se adapta y la red también al teatro. Tuvimos que sortear otro parate pero por suerte llegamos a realizarla.

—¿Por qué recomendarías esta obra al público?

—La obra la recomiendo no porque sea el autor y el director, sino porque es una comedia para toda la familia donde los seguidores de los chicos se van a divertir y los grandes también y porque verán cómo este grupo de jóvenes tiktokers dan lo mejor y demuestran que además de famosos en las redes son talentosos y superprofesionales. Acá la rompen.