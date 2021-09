Laura Bozzo es buscada por la Interpol

Laura Bozzo la famosa conductora peruana, radicada en México desde hace años, es buscada en 195 países por la Interpol. La alerta roja lanzada por la policía internacional se debe a que es buscada por las autoridades mexicanas por evasión fiscal.

En México aseguran que la justicia federal ordenó la detención de Bozzo por la venta de un inmueble que se encontraba embargado por las autoridades hacendarias ya que garantizaba el pago de un adeudo fiscal por 12,7 millones de pesos mexicanos.

La orden emitida por el juez exigía que la conductora se recluyera en el penal de Santiaguito, al no presentarse es considerada prófuga de la justicia.

Desde sus redes sociales Bozzo aseguró que no abandonará México pero que no irá a la cárcel. Sus abogados informaron que fue diagnosticada con un enfisema pulmonar grave y depresión crónica, motivo por el que no se presentó ante la justicia. Por su parte ella afirmó que lamenta no cumplir con la justicia pero que en su condición sería “una sentencia de muerte” ir a prisión.