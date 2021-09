Martín Farina: “Al no haber estudiado cine, me atrevo a utilizar las herramientas como creo”

Desde el jueves 30 de septiembre a las 18.30 en la sala 2 del cine Gaumont, de la Ciudad de Buenos Aires, se podrá ver El lugar de la desaparición, nueva película de Martín Farina. Diario Hoy dialogó con él en exclusiva.

—¿Cómo es trabajar en varios ­proyectos en paralelo y salir de personajes conocidos a gente de tu familia?

—Cuento un poco con la complicidad de ellos, y tienen cierto “adiestramiento” porque me ven filmando y la dinámica de lo conocido, conmigo filmando. Creo que hay ahí una complicidad, en el hecho de que sucede todo el tiempo, sin tener que preguntarse tanto sobre la situación, y en el estar constantemente filmando surge esto. Una de mis tías que aparece en la película, actuó en mi primer corto, que presenté oportunamente en el Festival de Cine de Mar del Plata, y quedó seleccionado en una selección de cortos de escuela, y en ese momento, me di cuenta que quería hacer cine, donde me encontré con otras personas en lo mismo, vi películas que nunca había imaginado y hasta conocí de casualidad a Ken Russell. Cuando tuve mi primera cámara, en 2003 o 2004 filmé una escena que está en la película.

—En tu propuesta hay una manera de reflejar aquello que vemos que tiene una sensación de “espiar” potente. ¿Cómo lo lográs?

—No sé cómo lo hago, pero sucede. Creo que hago una construcción, y que al no haber estudiado cine, me atrevo a utilizar las herramientas como creo, y no hay nada que esté construido a espaldas de los personajes, que muchas veces coincide con la persona, pero alejado. En esta película cada personaje, rodado en la casa donde yo empecé a filmar, se ubicaba dando un parlamento o en una escena, y la cámara se posiciona en un lugar incómodo. Me gusta mucho esa construcción en la que se siente que hay algo en el medio, algo que exija que uno haga un proceso.

—No solo en esta película, sino en todas…

—Creo que será algo de la identidad estética que busco o se va construyendo a lo largo del tiempo, yo sabía que quería hacer películas, pero no sabía que todo el tiempo iba a estar haciéndolo. A veces pienso si tengo que tomarme una distancia del mundo para hacer películas, pero muchas veces me surgen ideas que tengo que seguirlas, e indefectiblemente se continúan ciertas ideas.

