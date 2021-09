La vuelta a los cines de Natalia Meta

La segunda película de Natalia Meta, El prófugo, tiene a Érica Rivas en el rol de una mujer que deberá tomar una decisión sobre su vida tras enfrentarse a una dolorosa realidad. Diario Hoy dialogó con la realizadora para saber más del trabajo.

—¿Cómo fue inspirarte en El mal menor para crear el universo de la película?

—Cuando estábamos editando con Elian Katz Muerte en Buenos Aires, un día charlamos con Luis Chitarroni, mi socio en la editorial La Bestia Equilátera, y él era el mejor amigo de Charles E. Feiling, el autor de El mal menor, autor de culto y con Luis, como con Daniel Guebel, hablábamos de él. En esa charla me recuerda el comienzo del libro, eso de los tacos, los taquitos, como en el inicio de Lolita, y ahí leí la novela, me encantó y no pensé que podía filmarla, porque es truculenta, gore, y creía que se podía adaptar, pero no yo, y eso comenzó a cambiar, al igual de cómo comencé a cambiarla, pido que me absuelvan los fanáticos del autor y del libro, porque la adaptación me parecía un sacrilegio, pero quise contar mi versión de la historia, por decirlo de alguna manera.