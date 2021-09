Vanina Devito: “Ahora es el momento de salir a la cancha a defender el proyecto”

Artista y compositora, Vanina Devito estrena la canción de su autoría titulada Tr3s, que contó con la colaboración de colegas. Es por ello que fue entrevistada por este multimedio para conocer aún más sobre su trayectoria y los proyectos venideros.

—¿Cómo surge este proyecto artístico junto a Mechi Pieretti?

—Hace tiempo nos seguimos por redes, siempre tuvimos muy buena onda, nos elogiamos los lanzamientos, las producciones, compartimos estilos musicales, pero nunca nos conocimos en persona. Cuando compuse Tr3s, me lo imaginé con su voz automáticamente.

—Más allá de este single, ¿qué te traés entre manos para este momento?

—Vengo de una larga etapa de composición, producción, planificación. Ahora es el momento de salir a la cancha a defender el proyecto. Si bien estoy trabajando en dos nuevas y muy lindas colaboraciones, tengo ganas de seguir sacando música pronto, ya estoy con la cabeza puesta en cantar en vivo todo lo que venimos laburando hace tanto, aprovechando los nuevos aforos y estrenando las nuevas canciones. Siento que un tema que no se toca en vivo es una canción que todavía no se lanzó. En estos tiempos nos acostumbramos mucho a ser una especie de influencers de Spotify, a medir el impacto y la materialización de un lanzamiento en números digitales, pero es necesario recuperar el contacto con la gente. Muchos artistas aprovechamos estos tiempos de encierro para construir algo nuevo, con los recursos y la energía que cada une pudo poner, ansiando el momento en el que se pudiera volver a las pistas. Por suerte ya está pasando, y tenemos que animarnos a reencontrarnos con los escenarios, animar al público a que, con los cuidados necesarios, vuelva a disfrutar de la música cuerpo a cuerpo para así recobrar ese valor tan importante que le da la gente a la canción cuando se la escucha en vivo.

Creo que parte de la carrera del artista es estar siempre creando, aunque después la mayoría de esos proyectos queden solo en la PC.

—¿Qué análisis realizás de la actual escena y sus múltiples propuestas?

—Creo que estamos en un momento muy particular de la escena musical, por muchísimos motivos. Por un lado, entra en juego la facilitación que nos ofrecen la digitalización y globalización de los recursos actuales para expandir nuestra música, que le permiten a cualquier artista con computadora hacer un tema y subirlo a todas las plataformas, desde su casa. Eso nos ayudó mucho a desarrollarnos, nos permitió darnos a conocer, pero también amplió muchísimo la oferta de propuestas. Que por un lado nos nutre musicalmente, nos amplía los horizontes, nos facilita conexiones, pero por otro lado corremos el riesgo de que tanta desorganización y abundancia nos desenfoque y distraiga, a nosotros y al público también. Creo que es cuestión de aceptar que la industria se está reinventando, de incorporar las nuevas herramientas, de soltar la idea de la discográfica como madre, y entendernos primero a les artistas como un producto autosuficiente, que con un buen equipo es capaz de desarrollarse sin límites.

—¿Qué opinás sobre las nuevas formas de producción y lanzamiento que imperan en la actualidad?

—Los nuevos medios productivos y de distribución nos facilitan mucho a la hora de ofrecer nuestra músi­ca, pero que no tenemos que relajarnos en lo simple, que por un lado tenemos que cuidar que los lanzamientos no pierdan calidad, ni horas necesarias de trabajo, y por otro tampoco tenemos que enloquecernos con la espontaneidad actual, con la ansiedad y el aburrimiento que tanto padece la sociedad, con que lo nuevo deja de ser nuevo a la semana cuando se renuevan las novedades de Spotify... No tenemos que perder de vista que cada canción es un paso en la construcción de nuestra identidad, que todo lanzamiento merece su atención y tiempo, y que a pesar de lo instantáneo de las redes, lo bueno siempre perdura.