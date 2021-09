Nicolás Villarreal: “Desde que yo puedo pensar dibujaba”

El animador platense ­Nicolás Villarreal presentará en Anima Córdoba On/off, corto con el cual ya ha participado de varios festivales, ­mientras continúa con su trabajo para grandes estudios y la docencia. Diario Hoy dialogó con él para saber más de sus inicios y su presente.

—¿Cuándo supiste que querías dedicarte a este universo de la animación?

—Desde muy chico, desde que yo puedo pensar dibujaba, en el jardín de infantes y en la primaria, donde supuestamente era muy movedizo. No hay prueba de esto, les voy a creer, me ponían a dibujar, me daban un lápiz y un papel y me quedaba dibujando.

—Ahora presentarás tus trabajos particulares, no ya como parte de un estudio, ¿se siente distinto?

—On/off es mi quinto corto, cuarto de animación, tengo uno de ficción de terror. Ahora estoy más acostumbrado a ver mis trabajos con público, pero la primera vez que lo hice, con Pasteurizados, mi primer corto, me invitaron a mostrarlo en Dreamworks, y si bien era un cine chiquito, con 300 personas, al momento de presentarlo me sentí ansioso, porque eran todos animadores, profesionales, al final les gustó, se rieron. Entiendo que todos los animadores empatizamos porque sabemos el esfuerzo que conlleva. Ahora lo siento más relajado, porque además siempre me quedó la idea que me dijo en un profesor sobre que siempre hay que hacer lo mejor posible, y eso te da paz.

—Desde tus inicios a hoy, ¿cómo viviste los cambios tecnológicos dentro de la animación?

—Te vas acomodando o te quedás afuera, y eso es parte del desafío que me gusta, entrás en aguas desconocidas, pasa con todo, tecnología, animación, festivales.