Llega una nueva edición del Festifreak

Desde mañana y hasta el 17 de octubre se realizará la 17° edición del Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata FestiFreak, con un nuevo universo de películas que desafían la convención e invitan a transitar por lo desconocido.

Serán más de 100 obras en distintos formatos y plataformas, que en su mayoría se verán por primera vez en la Argentina. Distribuidas por secciones especiales, se verán en cinco sedes presenciales y en www.festifreak.com, donde se mantendrá el formato virtual a través de Festhome TV y con pago voluntario. El festival tendrá su inicio el 1° de octubre en su plataforma web, y una función de apertura en sala el lunes 4, con la esperada premiere latinoamericana de Lamb, de Valdimar Jóhannsson, estrenada recientemente en el Festival de Cannes. Y como clausura, el 17 de octubre, se verá la versión restaurada y en 4K de Crash (1996), de David Cronenberg, a 25 años de su estreno, y con el auspicio de la embajada de Canadá.

Algunas destacadas de las secciones internacionales del #17FestiFreak, que se extiende por más de 50 filmes que son estreno en la Argentina, son IWOW: I walk on water, Destello bravío, el increíble documental Taming the garden, Pebbles, Friends and strangers, y Plant (879 pages, 33 days). Además serán parte de esta edición Il n’y aura plus denuit, Wood and water, Rock bottom riser. Pulse, el filme de culto de terror japonés del director Kiyoshi Kurosawa, tendrá una proyección especial en 16 mm a veinte años de su estreno. Más info en www.festifreak.com.