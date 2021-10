El drama de Tito Speranza

El exguardaespaldas de Ricardo Fort, Tito Speranza, destacó que está pasando un duro momento personal, ya que junto a su pareja, Marcela Villagra, no pueden ser padres. El personal trainer destacó que realizaron varios intentos en los últimos 10 años que no fueron efectivos.



"Marcela no quedó embarazada y no va a llegar ningún hijo. Pasaron los años, se hicieron las cosas que se tenían que hacer. Estaba todo bien, pero no quedó embarazada", señaló. Por otro lado, destacó que no puede pagar un alquiler de vientre.

"Es inalcanzable económicamente. Si tuviéramos el dinero, de mi parte, alquilaría un vientre. Pero acá no está bien visto y tampoco está legislado de manera clara. Si tuviéramos las condiciones, me importa muy poco lo que piensa la gente", cerró. Además descartó la adopción porque apuestan a "la vía natural"