Pipo, más picante que nunca en la previa de las elecciones

La Asamblea y las elecciones en el Lobo son el tema principal de debate en el mundo Gimnasia, al menos de cara al cierre del año y más aun en la previa del Mundial, donde poco se hablará o debatirá de lo que será el fútbol local. Claro está, el Lobo deberá apurar los trámites tomando en cuenta lo que serán las renovaciones en el plantel y el mercado de pases venidero que tendrá al club con triple competencia, tomando en cuenta la Liga Profesional, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina.

En este sentido, el oficialismo busca rearmarse, sumar nuevas figuras políticas que garanticen un mayor caudal de votos días antes a los comicios y con el temor de que (hoy habiendo cinco listas) pueda generarse una alianza opositora que debilite las fuerzas de la lista de Gabriel Pellegrino.

Es por ello que la figura de los Vila, integrantes de la actual Comisión Directiva y muy cercanos a Néstor Gorosito podrían no formar parte de la lista del oficialismo, hecho que pareciera no haberle agradado mucho a Gorosito que pasadas las 17 se expresó en su red social de Twitter. “Es la primera vez que estamos en una situación en la cual hemos firmado contrato con la Comisión actual y no sabemos con quién hablar para formar el plantel. Es muy difícil así”, expresó el entrenador tripero.

Rápidamente el tweet comenzó a viralizarse y no tardaron en expresarse los adeptos, quienes estuvieron de acuerdo con el director técnico albiazul, como aquellos que salieron al cruce. Claro está, fue el mismo Gorosito quien eligió firmar un contrato en la previa a un acto electoral, más que nadie sabía que hasta el 27 de noviembre continuará en mandato Gabriel Pellegrino, quien podría ser reelecto pero también es hoy por hoy el principal obstáculo para que se concrete la unidad política que tanto desea Pipo y la mayoría de los socios en el club. ¿Será un preludio a las intenciones de Pellegrino de cara al acto eleccionario de fin de mes?