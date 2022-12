¿Qué pasa con Ramón Sosa?

Durante esta semana llamó la atención la información proveniente de Paraguay donde se afirmaba que las autoridades del Club Olimpia pedían la vuelta de Ramón Sosa y un pago de 100.000 dólares a Gimnasia debido a la deuda que tiene el Tripero, y que esto luego terminó en una inhibición para incorporar tras el fallo a favor para los guaraníes en FIFA.

El Lobo compró al extremo en enero de este año a cambio de 1.300.000 dólares por el 50% del pase, pero todavía le debe una suma cercana a los 700.000 dólares, y hasta que no resuelva esto no podrá traer jugadores nuevos. Aunque también tiene otras dos inhibiciones.

Sin embargo, desde Calle 4 y el propio representante afirman que el regreso de Sosa al Decano guaraní no puede suceder; aunque sí, en algún momento, deberán pagar el reclamo para levantar la inhibición. El agente que maneja la vida futbolística de Ramoncito, Daniel Campos, habló en Radio Versus de Paraguay, donde confirmó esto y sumó que se le estaba buscando club para venderlo y así se puede saldar esa deuda, de la cual también tiene un porcentaje el club Tembetary, de donde salió el volante.

Campos fue clarito y exclamó: “La verdad es que no pagaron nada desde Gimnasia por Ramón Sosa. Ahora estoy hablando con el nuevo presidente, eso que volvería el pase es imposible. No abonaron nada a Olimpia y Tembetary por el jugador. Estoy viendo la forma para que salga, es difícil que toque algo”. De esta manera, el regreso de una de las figuras del equipo de Néstor Gorosito (y que pidió que continúe sí o sí) no se va a dar, pero desde el lado del jugador le están buscando ofertas.

Soldano entre deudas y sondeos

En las últimas horas, desde Central Córdoba comenzaron a sondear a Franco Soldano; pero por ahora el sueldo alto del jugador es un impedimento para que continúen las negociaciones, y lo mismo le pasa a otros equipos interesados. Además de esto, el ex-Boca tiene contrato con Gimnasia por dos años más; pero el Lobo, además, necesita venderlo por una buena suma de dinero, ya que tiene deudas en el salario con el delantero y una inhibición por levantar debido a que debe 900.000 dólares.

Esta suma que llega casi al millón es producto de deudas de 450.000 euros por el 50 % de su pase a Olympiacos de Grecia, 75.000 dólares a Unión por un porcentaje pequeño que estaba en su poder, y comisiones, como así también intereses que llegan a ese número muy alto para las arcas albiazules.

¿Cuánto recibirá Gimnasia por Nacho?

Como anticipó este medio en el día de ayer, el regreso de Nacho Fernández a River le traería buenas noticias a Gimnasia, que está inmerso en medio de una crisis económica muy grave, y esto se debe a que a las arcas triperas ingresará dinero producto de una deuda y los derechos de formación.

En este momento, cualquier ingreso de plata para el Lobo es agua en el desierto y, a raíz de una deuda del Atlético Mineiro por la compra del pase y el 5% de los derechos de formación, el monto que le ingresaría al Tripero es de alrededor de 350.000 dólares, que irán destinados al tapado de deudas como así también de las inhibiciones.

Así, cuando se firmen los últimos papeles y se haga oficial el regreso de Nacho a Núñez, en Calle 4 esperarán con los brazos abiertos el ingreso de la moneda estadounidense.