¿Qué sucede con las juveniles de Gimnasia?

La decisión sobre quién sería el reemplazante de Marcelo Ramos en la coordinación de juveniles en Gimnasia fue uno de los detonantes para que se rompa la relación entre Gabriel Pellegrino y Jorge Reina.

Mientras que el vicepresidente tenía todo acordado con Fabio Radaelli y al ex-Racing solo le faltaba viajar hacia La Plata para firmar, Pellegrino junto a Mauro Coronato y otros dirigentes más se reunieron con Víctor Bernay para postularlo como candidato y así no darle lugar a la decisión a Reina.

Lo cierto es que ahora el exfutbolista ya no forma parte de la CD pero la oficialización de Bernay todavía no llegó. Según los dirigentes, lo del exayudante de Pedro Troglio ya está todo arreglado y solo falta la firma pero lo cierto es que ni Bernay ni la dirigencia ahora se han expresado y todo parece que se ha parado y no se descarta la aparición de otros postulantes para el puesto de la coordinación.

De sumarse otros nombres y quedar descartado Bernay, todo indicaría a que fue una jugada política por parte del presidente y su ala más cercano para terminar de gastar su relación con Reina. La incertidumbre ahora sucumbe en los técnicos de las juveniles, ya que estaba pactado el reinicio de las actividades en las próximas semanas y todavía se espera la oficialización del excoordinador de Cerro Porteño.

Ahora la pelota la tienen los dirigentes ya que luego de las renuncias y el aval a Martini y Messera para que sigan en Primera, solo quedará resolver este tema y quien será el DT de Reserva.