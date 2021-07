"¿Qué te pasa Brazuca?": el hit de los jugadores contra Brasil

El plantel del seleccionado argentino festejó el título de la Copa América al ritmo de una nueva canción con dedicatoria a Brasil, en la que pondera la "corona" de Lionel Messi y destaca el recuerdo a Diego Maradona. "¿Qué te pasa brazuca?", fue el nuevo hit argentino que los jugadores cantaron sin parar en el vestuario del estadio Maracaná y también durante los festejos interminables en el avión.

Con la melodía de "Para no olvidar", de Andrés Calamaro, la pegadiza nueva canción tiene la siguiente letra:

"¿Qué te pasa brazuca?, todavía seguís esperando ¿Qué te pasa brazuca?, en la favela están todos llorando Van pasando los años, te acordás del Mundial del '50 Están todos cagados, tienen miedo que pase de vuelta Porque Messi tiene puesta la corona, oh, oh, oh Y la magia de su zurda que enamora, oh, oh, oh Para colmo te acordás de Maradona... Sé qué te duele, que te lastima pero esta Copa es de Argentina".

Desde la conquista del trofeo sudamericano, los jugadores de la selección circularon por las redes sociales videos de los festejos con el nuevo hit, que superó en preferencia al "Brasil, decime qué se siente" lanzado en ocasión del Mundial 2014.