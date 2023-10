Después de la conferencia de Leonardo Madelón, fue el turno para Eduardo Domínguez, quien también analizó lo que fue el empate aunque el entrenador de Estudiantes se lamentó más que no aprovechó las chances claras que tuvo.

En cuanto a lo que fue el juego, el DT pincharrata dijo: “Queda la sensación de bronca porque no lo pudimos resolver, dependía de nosotros y no supimos. Nos faltó paciencia para circular la pelota, llegábamos a los laterales y no jugábamos con los delanteros, jugabamos para atrás con los defensores. Ya es tarde, solamente queda la enseñanza. Es un clásico, no deja de ser un partido de alta tensión. El que se equivoca arranca perdiendo”.

En cuanto a cómo vivió la semana junto al plantel, Domínguez comentó: “Disfruté mucho esta semana. Me sentí cómodo y sentí una buena predisposición de los jugadores. No pudimos resolverlo pero en esta ciudad se vive de una manera especial este partido”.

Por último, el entrenador del León analizó el resultado para los dos equipos y habló sobre los jugadores con molestias: “Debemos ser más exigentes con nosotros mismos para hacerle daño al rival. El empate no le sirve a ninguno de los dos. Hoy necesitábamos ganar y no pudimos”. Además, agregó: “Altamirano terminó con una molestia, esperaremos los resultados. Boselli necesita ritmo, al igual que Godoy que jugó un buen primer tiempo pero luego le costó”.