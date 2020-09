Quintero se fue, pero la polémica no

Juan Fernando Quintero se encuentra desde hace unos días en Estados Unidos, a la espera que se concrete su pase a China.

El colombiano no seguirá en River, aunque lo curioso es que si aún no se realizó la venta, el jugador debería estar entrenando a las órdenes de Marcelo Gallardo y no en Miami.

Además, previo al viaje se mostró molesto con la dirigencia del Millonario por una deuda que debió resignar para salir de la institución.

En primera persona y por un vivo de Instagram, el colombiano charló sobre su venta. “Todo está muy bien. Aunque algunos quieran tergiversar las cosas, le agradezco a todo el mundo River. No se ha hecho oficial y estamos a la espera de eso y poder viajar. Cada quien tendrá su intención, pero soy una persona muy transparente”, remarcó.