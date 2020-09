Maradona: "Gimnasia necesita una revancha, y la vamos a tener"

Ayer se cumplió un año de la espectacular presentación y emotivo homenaje de Gimnasia a Diego Armando Maradona, como entrenador del primer equipo, y a través de un vídeo en las redes oficiales del Club, compartieron la palabra del Diez desde su casa en nuestra ciudad y vestido con la indumentaria tripera.

"Triperos, empieza un nuevo año para nosotros. Hace un año que vine para acá, y no me quiero ir, esta es la mejor gente del mundo", empezó Maradona ante la cámara.

"Un día me levanté a la mañana y dije 'yo quiero ir a Gimnasia', entonces llamé a Morla y estábamos siendo el capitán de este barco en diez minutos. Se me venían todos los recuerdos, y estaba la Tota que me decía 'hijo andá, andá'", reveló Diego emocionado.

Sobre el final el técnico dejó un mensaje muy puntual a los triperos: "Gimnasia necesita una revancha, y la vamos a tener, la vamos a tener".

