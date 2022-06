Racing apura para el acuerdo, el Lobo espera la mejor oferta

Como viene sucediendo desde hace dos semanas, Racing quiere contar con Johan Carbonero a la brevedad. Es por eso que apura las negociaciones para así tener al colombiano en sus filas, en un plantel que está obligado a hacer una buena campaña en la Liga Profesional tras los fracasos en la Copa Argentina y Copa Sudamericana. A pesar de que desde los números el acuerdo está muy cerca, desde Gimnasia todavía buscan definir a su manera las formas de pago, un monto mayor de dinero, como así también el porcentaje que venderá.

En primer lugar, desde Colombia siguen insistiendo que ahora el acuerdo es 50% del Lobo y 50% de Once Caldas, mientras que en calle 4 mantienen que nunca se perdió porcentaje a pesar de la falta de pago de las cuotas y que el Tripero sigue teniendo el 70%. Es por eso mismo que la idea principal es que los de Avellaneda compren 50% del Albiazul y que le quede un 20% para una futura venta al exterior, sumado a que en La Plata necesitan lo antes posible el dinero para pagar el millón y medio que se le debe al club blanco y los 500 mil dólares que se le debe a Olimpia por Ramón Sosa.

Como por ahora no convence la oferta de Racing ni tampoco la forma de pago, hay una pequeña esperanza de intentar negociar nuevamente con Once Caldas para que todo continúe con el 50% y 50% cada uno, estirando la estadía de Carbonero hasta diciembre y allí nuevamente intentar venderlo al mediocampista. De todas maneras, los colombianos requieren la deuda de millón y medio por lo que por ahora no es fácil esto.

Por esta situación de que es muy difícil el acuerdo anteriormente mencionado, Gabriel Pellegrino y la dirigencia esperan una mejoría en la oferta de Víctor Blanco. De ese modo, intentarán cerrar lo antes posible esta salida, pagar los 2 millones de dólares de deuda y también tener un dinero para buscar el lateral derecho, que es la única pieza que le falta a Néstor Gorosito para tener el equipo ideal de cara a esta Liga Profesional.

Falcón Pérez, el árbitro para el lunes

A pesar de que Gimnasia está con la mente en el encuentro de mañana contra Platense a las 21:30 en Vicente López, la Liga Profesional ayer hizo oficial las ternas arbitrales para la cuarta fecha. Allí el Lobo recibirá a Racing en el Juan Carmelo Zerillo a partir de las 19.

El árbitro para dicho partido será Yael Falcón Pérez, que en la última participación con el Tripero fue polémica cuando el equipo de Gorosito recibió a Junín y fue duramente criticado por lo cortado que fue el juego debido a la tardanza del juez en anotar las amarillas. Sumado a que también dirigió el último partido entre Gimnasia y Racing, en el comienzo de la Copa de la Liga Profesional, donde también tuvo un flojo rendimiento.