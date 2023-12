Racing está cerca de cerrar a Maximiliano Salas como primer refuerzo

El mercado de pases está activo y el jugador argentino Maximiliano Salas está cerca de convertirse en el primer refuerzo de Racing para la temporada 2024. Se trata de un delantero conocido por el entrenador Gustavo Costas, recientemente llegado a la Academia, que lo dirigió en su paso por el club Palestino de Chile.

El técnico de la Academia lo había incluido en la lista de pedidos debido a que lo dirigió en el club chileno en 2022 y ya estaría todo muy encaminado para la compra del pase del futbolista correntino de 26 años, quien concretarse llegaría libre y firmaría por un año con opción de dos. En Palestino, el futbolista marcó 11 goles en 32 partidos durante la temporada 2022/2023 y su arribo es para cubrir el puesto de centrodelantero que quedaba libre en el esquema de Costas al considerar a Roger Martínez más un mediapunta y pensando en que Maximiliano Romero no sería muy considerado en esta nueva etapa al mando del nuevo entrenador.

Surgido de All Boys y con paso por Necaxa y O’Higgins, Salas es un atacante zurdo y veloz que no tiene gran altura, ya que mide menos de 1,80. Además, se supo que no solo tuvo la propuesta de Racing, sino también de otro equipo del exterior, pero decidió rechazarla para regresar al país.