Racing igualó frente a Banfield y desperdició la oportunidad de acercarse a la cima

Racing Club y Banfield igualaron sin goles en un encuentro disputado esta noche en el Cilindro de Avellaneda y válido por la décima jornada de la Liga Profesional de Fútbol.

A raíz del empate, "La Academia" quedó en la quinta posición con 17 unidades, a tres de los líderes Talleres y Lanús con 20 unidades, mientras que "El Taladro" se ubica en el 24° posición con 9 puntos.

Arrancó mejor el conjunto visitante con un buen manejo de la pelota y el dominio total en el mediocampo con un correcto trabajo de Jesús Dátolo y Galoppo, además de la presencia ofensiva de Juan Manuel Cruz. Además, el elenco visitante aprovechó las subidas de los laterales Coronel y Canto para sumar más jugadores al ataque.

El equipo dirigido por Claudio Ubeda, por su parte, no pudo imponer su juego, perdió la zona media de la cancha y no logró conectar a los delanteros con el resto de los futbolistas. Con el correr de los minutos, el local emparejó las cosas y comenzó a manejar la pelota, aunque no logró ser vertical.

El desarrollo del partido se hizo de ida y vuelta con dos equipos con mucha dinámica y entrega, aunque sin generar jugadas de peligro, salvo un remate de Álvarez que el arquero Gastón Gómez mandó al córner.

El nivel del partido cayó en el segundo tiempo: los dos equipos se prestaron la pelota y no hubo un claro dominador por la falta de ideas de ambos. A los dos equipos les faltó un jugador que tomara las riendas para hacer crecer al resto de sus compañeros.

Ambos entrenadores implementaron varias modificaciones con la intención de buscar el arco rival, pero no lograron revertir la pálida imagen de ambos equipos. En la próxima fecha (la undécima), Racing visitará a San Lorenzo, mientras que Banfield recibirá a Rosario Central.

Formaciones

Racing Club: Gastón Gómez; Juan Cáceres, Leonardo Sigali, Nery Domínguez y Fernando Prado; Aníbal Moreno y Julián López; Tomás Chancalay, Ignacio Piatti y Maximiliano Lovera; Javier Correa. DT: Claudio Ubeda.

Banfield: Facundo Altamirano; Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lollo y Gustavo Canto; Lautaro Ríos, Giuliano Galoppo y Jesús Dátolo; Juan Pablo Alvarez, Juan Manuel Cruz y Agustín Urzi. DT: Javier Sanguinetti.

Estadio: Juan Domingo Perón.

Árbitro: Hernán Mastrangelo.