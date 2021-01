Rally Dakar 2021: Orlando Terranova se despide de la competencia

Competir en el difícil desierto de Arabia Saudita es toda una odisea para cualquier piloto del mundo. El Rally Dakar pone a prueba tanto a los pilotos como a sus vehículos exigiéndoles el máximo rendimiento posible. Es por eso que, en esta ocasión, en la categoría de autos quien debió abandonar la competencia fue el experimentado argentino Orlando Terranova debido a una falla técnica en su Mini que le impidió terminar la jornada.

El vehículo que utiliza “Orly” no dio a basto y puso punto final a su participación en esta edición del Dakar 2021, sin poder completar la sexta etapa que unió las zonas de Al Qaisumah y Ha'il con 348 kilómetros de especial. Tras el fallo en la carrera, el piloto publicó en sus redes sociales: “Por problemas técnicos no pudimos hacer la etapa. Problemas de difícil solución. Creo que se termina el Dakar para nosotros... Apenado de no poder continuar pero el reglamento esta para cumplirse”.

La particularidad para Terranova es que no es la primera vez que debe retirarse de la competencia. Con esta nueva baja, alcanza las siete ocasiones en las que no pudo llegar al final, ya que ocurrió lo mismo en tres oportunidades cuando corría en motos (2005, 2007 y 2009) y registra también cuatro abandonos ya en la categoría autos (2011, 2012, 2019 y 2021).

Caimi fue el mejor argentino

Al culminar la etapa número 6, el representante argentino que más destacó fue Franco Caimi en la categoría de motos, quien supo llegar en el 13° lugar luego de un recorrido por demás exigente entre las dunas del desierto.

Llegó a 7m53s del español Joan Barreda Bort, el líder de la categoría, quien con este nuevo triunfo se transformó en uno de los pilotos con más victorias en etapas en la historia del Dakar, alcanzando las 27 que tiene Jordi Arcarons. Los otros motociclistas argentinos Luciano y Kevin Benavides culminaron 16° y 17° respectivamente, a 9m29s y a 9m53s del vencedor. Cabe destacar que Kevin sigue peleando palmo a palmo su lugar en el podio de la tabla general de posiciones en donde marcha en el segundo lugar a 2m16s.

Por el lado de los cuatriciclos, la competencia está que arde. La sexta etapa concluyó con una victoria del francés Andre Giroud que quiere dar pelea hasta el final y es un fiel perseguidor del primer puesto de la tabla general que defiende el argentino Nicolas Cavigliasso quien llegó en tercer lugar.

A pesar de la victoria del francés, la tabla de posiciones no sufrió modificaciones y culminó la jornada con dos argentinos en lo más alto. Cavigliasso en primer lugar y Manuel Andújar, que a pesar de llegar quinto, se mantuvo en la segunda posición.

El Rally Dakar 2021 tendrá descanso durante el día de hoy y toda la acción volverá mañana con la etapa 7, que cuenta con un recorrido de 737 km, con 471 km de especial, uniendo Ha’il y Sakaka entre montañas de arena y más de 100 km de sube y baja. Saber administrar el esfuerzo será fundamental para los competidores.

Poderío ruso en los camiones

En la categoría de camiones el dominio es completamente ruso. Tras finalizar la sexta etapa, que unió las ciudades de Al-Qaisumah y Ha’il, quienes llegaron en los primeros lugares fueron los pilotos Airat Mardeev, Dmitry Sotnikov y Anton Shibalov, marcando el 1-2-3 de la competencia.

Los corredores pertenecientes a Kamaz se ubicaron en lo más alto, ratificando así su poderío en los vehículos más pesados. Mardeev marcó un tiempo de 4h8m52s y se quedó con la victoria en la etapa. Sotnikov quedó segundo a 1m8s y tercero culminó Shibalov a 4m49s.

Además, Sotnikov está en lo más alto de la general con un registro de 24h26m18s. Shibalov es el escolta a 37m24s y tercero se encuentra Mardeev a una diferencia de 1h1m43s.

Por otro lado, cabe destacar el sobresaliente desempeño del estadounidense Seth Quintero, de 18 años, que logró el triunfo en los vehículos livianos y se convirtió en el piloto más joven en la historia del Dakar en ganar una etapa. Khalifa Al- Attiyah fue segundo a una diferencia de 23s y tercero arribó Austin Jones a 5m49s. El chaqueño Juan Manuel Silva, con su piloto Gael Queralt, arribó 14° a 33m2s del vencedor