Ranking ATP: Alcaraz sigue firme en lo más alto y hay un nuevo argentino en el Top 100

La final de Wimbledon no solo tenía en juego una definición sobre el presente del tenis. La discusión acerca de un posible cambio de era flotaba en el aire de césped del All England Lawn Tennis Club. Sin embargo, también había otra cosa por la que Carlos Alcaraz (1°) y Novak Djokovic (2°) pugnaban: el número 1 del mundo. Y, en ese sentido, el español logró mantenerse en la cima.

El murciano de 20 años arrancó la semana con el trofeo de campeón en su habitación de un hotel londinense, pero también con 2.000 puntos más en el ranking. De hecho, actualmente posee 9,675 unidades contra las 8,795 del serbio. Es decir, la diferencia es de 880, situación que le permitirá llegar a la gira estadounidense como el líder de la clasificación. Más allá de haber modificado su calendario para tener unos días de vacaciones y cuidar su físico (no participará en la Copa Hopman y en los ATP 500 y 250 de Hamburgo y Umag, respectivamente), no verá en peligro la cúspide. Así, perderá 450 unidades por no defender las finales en el certamen alemán (300) y en el croata (150), pero seguirá estando al frente.

Además, Nole tampoco volverá a jugar hasta los Masters 1000 de Canadá y Cincinnati. Este año, ya sin restricciones para ingresar a los Estados Unidos, el nacido en Belgrado podrá jugar tres de los torneos más importantes del calendario.

La buena noticia para el tenis argentino es que hay siete representantes en el lote de los 100 más destacados. Las principales novedades fueron los ingresos de Facundo Díaz Acosta (97°), quien subió 18 unidades tras su título en el Challenger de Milán, y el regreso de Juan Manuel Cerúndolo (100°), que viene de llegar a las semifinales del Challenger de Salzburgo.