Real Madrid empató con Liverpool y se metió en las semifinales

Real Madrid sacó chapa nuevamente en la Champions League y está entre los cuatro mejores del certamen, luego de igualar 0-0 con Liverpool en Anfield. El equipo dirigido por Zinedine Zidane mantuvo el 3-1 en la ida y logró el pasaje a la próxima instancia, donde enfrentará al Chelsea.

En líneas generales fue un encuentro parejo, con llegadas para ambos equipos. Courtois y Alisson tuvieron actuaciones estelares, tapando cada remate que llegó a las áreas. En la primera parte, el conjunto inglés tuvo un poco más el protagonismno, pero cada jugada la terminó mal.

Pese a la urgencia de buscar el resultado, no estuvo fino en las decisiones finales y le faltó mayor decisión. El Real tuvo algunas de contra con Vinicius y Benzema, pero no lo pudo definir. Salah no encontró su versión, pero fue el jugador que más oportunidades tuvo en el Liverpool. Así, Real Madrid mantuvo la ventaja y se metió en semifinales. Nuevamente el máximo campeón de Europa, está en una instancia final.