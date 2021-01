Regalo de Reyes

¿Cómo hacer para no creer en este equipo que corre, mete y guapea ante cualquiera? ¿Cómo no aportar a la continuidad de un grupo que se formó hace un año para salvarse del descenso y hoy anima los campeonatos? ¿Cómo hacer para no darle crédito a Martini y Messera, que heredaron una tormenta de emociones en diciembre y aprobaron el examen necesario para pasar de año y seguir la carrera de técnicos al frente del equipo?

El Gimnasia 2021 arrancó el año como el chico que espera ansioso esta noche la llegada de los Reyes Magos.

Hizo bien los deberes, se portó bien y fue aplicado, escribió la cartita pidiendo su premio y finalmente lo disfrutó en el final con un tanto de Lucas Barrios.

El Lobo que formó Maradona, entrenó Méndez y tomó la dupla corre, mete y juega en toda la cancha. Hace goles que no le cobran (ayer le anularon dos), patea al arco en todo momento y convierte a los arqueros rivales en figuras.

Ayer en el Nuevo Gasómetro, el partido comenzó con una chance muy clara para Eric Ramírez quien definió mano a mano frente a Fernando Monetti pero el remate fue débil y atrapado por el portero.

San Lorenzo se acomodó con el correr de los minutos y ganó confianza tras un grosero error de Germán Guiffrey que comprometió a la defensa del Lobo.

El encuentro comenzó a ser de ida y vuelta con los dos equipos dejando varios espacios a las espaldas en sus defensas y apostando a la velocidad de los atacantes.

En la parte final pesó más lo táctico que el talento individual, y Gimnasia desperdició la chance más clara cuando Contín conectó un cabezazo que pasó cerca del palo derecho de Monetti.

El marcador se abrió a los 75 con un gran centro de Víctor Ayala y un cabezazo solitario de Ramírez, pero el Ciclón respondió tres minutos después con un gol de carambola de Ángel Romero tras error de Broun.

Pero la alegría total para el Tripero llegaría a 88 minutos, cuando José Paradela hizo un enganche de crack para ponerle un pase a Matías Pérez García, que esquivó a Monetti y tras el centro dejó solo a Lucas Barrios para poner el 2 a 1 final en el Pedro Bidegain.